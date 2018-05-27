Варан, загоравший посреди города, испугал жителей

То, что кажется немыслимым в нашей местности, является почти нормой, например, в Тайланде. Там то питоны выбираются прямо из унитазов, то неожиданно оказываются у вас под боком на кровати — словом, спать спокойно не получится, если вы не любитель смертельно опасных млекопитающих и насекомых.

Так случилось и в Бангкоке — в центре столицы Тайланда, посреди проезжей части на солнышке грелся… варан. Местных жителей, заметивших столь оригинальную картину, этот факт немного смутил и они вызвали спасателей, дабы избежать опасности для прохожих и транспортных средств. Да и самому варану там находиться было не слишком безопасно.

После довольно большого количества попыток, он все же был связан и возвращен в безопасную для него самого и окружающих вреду.