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Варан, загоравший посреди города, испугал жителей
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Варан, загоравший посреди города, испугал жителей 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: depositphotos.com
То, что кажется немыслимым в нашей местности, является почти нормой, например, в Тайланде. Там то питоны выбираются прямо из унитазов, то неожиданно оказываются у вас под боком на кровати — словом, спать спокойно не получится, если вы не любитель смертельно опасных млекопитающих и насекомых.
Так случилось и в Бангкоке — в центре столицы Тайланда, посреди проезжей части на солнышке грелся… варан. Местных жителей, заметивших столь оригинальную картину, этот факт немного смутил и они вызвали спасателей, дабы избежать опасности для прохожих и транспортных средств. Да и самому варану там находиться было не слишком безопасно.
После довольно большого количества попыток, он все же был связан и возвращен в безопасную для него самого и окружающих вреду.
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