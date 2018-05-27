Цыганская свадьба сбежала из ресторана, не заплатив

В одном из ресторанов Испании румынские цыгане организовали свадебный банкет. Торжество было шумным и многочисленным — практически две сотни человек чествовали молодоженов. И все бы ничего, но свадьба окончилась даже не дракой, как привычно представлять, — цыганская компания, сославшись на напившегося отца жениха, просто покинула ресторан. Молодожены обещали оплатить счет на следующий день.

Стоит заметить, что сумма вышла далеко не маленькая (около 8 тысяч евро), так как на столе присутствовали довольно дорогие блюда, вина и виски. А, судя по платью невесты, усыпанному кристаллами Сваровски, количеству гостей и выступлению на свадьбе известного румынского певца, деньги у семьи имеются неплохие.

Никто с деньгами в ресторан, конечно, не вернулся. Более того, дозвониться представителям ресторана до горе-посетителей не удалось. Предполагается, что цыгане уже умчали на родину в Румынию, куда испанская полиция уже направила запрос.