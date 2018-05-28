Оператор свалился в пруд во время прямого эфира

Оператор новостного канала 8 News по имени Крис упал в озеро в прямом эфире. Об этом сообщает Mashable.

Сотрудники телеканала вели прямой репортаж из Лас-Вегаса: журналистка решила рассказывать новости, катаясь на байдарке. Первое время оператор следовал за девушкой по берегу, однако затем оступился и оказался в озере.

Спустя несколько секунд Крис вновь направил камеру на напарницу, а та пошутила, что оператора вытащат из озера до наступления темноты. Убедившись, что с Крисом и аппаратурой все в порядке, девушка посмеялась над ситуацией и передала слово ведущим из основной студии.

Коллеги съемочной группы также не смогли сдержать смех. «Я смеюсь, потому что знаю, что с ними все в порядке», — прокомментировал нештатную ситуацию один из журналистов в студии. Также они отметили заключительные кадры репортажа, когда Крис снимал напарницу через отверстие в байдарке.