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Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
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Оператор свалился в пруд во время прямого эфира 

Lenta.ru 5 часов назад
Оператор новостного канала 8 News по имени Крис упал в озеро в прямом эфире. Об этом сообщает Mashable.
Сотрудники телеканала вели прямой репортаж из Лас-Вегаса: журналистка решила рассказывать новости, катаясь на байдарке. Первое время оператор следовал за девушкой по берегу, однако затем оступился и оказался в озере.
Спустя несколько секунд Крис вновь направил камеру на напарницу, а та пошутила, что оператора вытащат из озера до наступления темноты. Убедившись, что с Крисом и аппаратурой все в порядке, девушка посмеялась над ситуацией и передала слово ведущим из основной студии.
Коллеги съемочной группы также не смогли сдержать смех. «Я смеюсь, потому что знаю, что с ними все в порядке», — прокомментировал нештатную ситуацию один из журналистов в студии. Также они отметили заключительные кадры репортажа, когда Крис снимал напарницу через отверстие в байдарке.
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