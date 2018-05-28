Англичанин рассказал о путешествии в прошлое

Наверняка каждому хоть раз в жизни хотелось вдруг попасть в прошлое и изменить какой-нибудь особо неприятный момент. К сожалению, это невозможно. Или возможно?

На днях мужчина из Британии обескуражил мировое сообщество ученых заявлением, что побывал в прошлом. О «путешественниках во времени», раскрывающих тайны далекого будущего, мы уже слышали не раз, а вот про тех, кто «слетал» назад, в прошлое, не говорилось ни разу.

Англичанин Питер Уильямс оказался первопроходцем. Мужчина утверждает, что уверен, что побывал в недалеком прошлом.

Началось все, если верить мужчине, с разразившейся внезапно грозы. По словам Питера, он вдруг обнаружил, что находится в каком-то незнакомом месте. Тут в него ударила молния и мужчина на время потерял сознание. Очнувшись, Уильямс сумел добраться до шоссе, где его обнаружил один из водителей и доставил в ближайшую больницу.

Удивительно, но удар молнии не нанес большого вреда здоровью Питера, и через пару дней его уже выписали домой и даже одолжили одежду, т.к. та, что была на мужчине во время грозы, сгорела.

Через некоторое время Уильямс решил наведаться в больницу, чтобы вернуть одежду и поблагодарить персонал. Каково же было его удивление, когда он увидел, что в госпитале все совершенно иначе, а медперсонал совсем другой. Позже Питер узнал, что одолженная ему одежда не выпускалась в Англии уже лет двадцать.

Мужчина уверен, что во время грозу каким-то образом попал в прошлое, а вернувшись домой, «переместился» обратно в свое время.