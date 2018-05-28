Туристы нашли в пещере Австрии странное существо

Туристы, посетившие пещеру на земле общины Халльштатт в Австрии, столкнулись с таинственным существом, которое, к счастью, проигнорировало людей.

Оператор запечатлел неизвестное создание, которое ползло по стене ледяной пещеры, точнее его тень. Больше всего оно напоминает лягушку, однако очевидцы уверяют, что ее размер был сопоставим с человеческим.

Некоторые убеждены, что видели представителя расы пещерных гуманоидов, эволюционировавших из рептилий или земноводных, и приспособившихся к жизни в горных туннелях и переходах.

Местные жители уверяют, что в пещерах с давних пор обитают жуткие существа, имеющие антропоморфный облик. Впрочем, возможно, это уловка для привлечения туристов, или же предания местных горняков — в Халльштатте расположены древнейшие соляные копи.