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Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
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Туристы нашли в пещере Австрии странное существо 

Рамблер 5 часов назад
Туристы, посетившие пещеру на земле общины Халльштатт в Австрии, столкнулись с таинственным существом, которое, к счастью, проигнорировало людей.
Оператор запечатлел неизвестное создание, которое ползло по стене ледяной пещеры, точнее его тень. Больше всего оно напоминает лягушку, однако очевидцы уверяют, что ее размер был сопоставим с человеческим.
Некоторые убеждены, что видели представителя расы пещерных гуманоидов, эволюционировавших из рептилий или земноводных, и приспособившихся к жизни в горных туннелях и переходах.
Местные жители уверяют, что в пещерах с давних пор обитают жуткие существа, имеющие антропоморфный облик. Впрочем, возможно, это уловка для привлечения туристов, или же предания местных горняков — в Халльштатте расположены древнейшие соляные копи.
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