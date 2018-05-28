В США застрелили зверя, похожего на оборотня

В США пастух застрелил зверя, похожего на оборотня

Пастух в штате Монтана убил зверя, напавшего на его домашний скот. Зверь поразил местных жителей и озадачил специалистов.

Инцидент произошел недалеко от города Дентон. Пастух следовал согласно закону и сразу же сообщил об убийстве животного.

В этой местности обитает немало волков, но застреленный зверь явно отличался от привычного серого хищника. Его уши, лапы, когти и зубы не соответствуют привычным размерам волка, а по размерам он превосходит любую собаку. Местные жители сразу вспомнили зловещие легенды об оборотнях, но исследователи склонны думать, что убитый зверь является гибридом собаки и волка.

Это, впрочем, не делает его менее опасным, так как особи, рожденные в результате такого скрещивания, отличаются повышенной агрессивностью и при этом совершенно не боятся человека. Среди другие версий — медвежонок-мутант, мифический человек-пес и даже представитель вымершего 16 тысяч лет назад Ужасного волка, которым вдохновился Джордж Мартин при создании своих лютоволков.

Ученые проведут всесторонний анализ ДНК загадочного хищника, но для точной идентификации потребуется несколько месяцев.