Порталы «для взрослых» в погоне за трендами

Порталы с контентом «для взрослых» перестали быть узконаправленными виртуальными империями и устремились в другие сферы. Такие гиганты, как PornHub и xHamster, уже не ограничивают себя рамками порно и предлагают различные товары и сервисы — от анонимайзеров до шуб и алкогольных напитков. Как эротические сайты принялись производить все на свете — в материале «Ленты.ру»

«Защита от любопытных глаз»

Практически все технологические ноу-хау порносайтов нацелены на удовлетворение двух потребностей: чтобы пользователю было хорошо и чтобы об этом никто не узнал. В мае 2018 года сервис PornHub запустил собственный VPN-сервис. Спустя годы работы портал озаботился конфиденциальностью своих гостей: администрация осознала, что стыдливым юзерам не всегда удобно демонстрировать свои пристрастия другим, а режим «инкогнито» не является панацеей для сокрытия следов.

Приложение VPNHub позволяет изменять данные геолокации и IP-адреса. Несмотря на громкое имя разработчика, оно ничем не отличается от прочих бесплатных анонимайзеров: облегченная версия подключается лишь к ближайшему серверу и изобилует рекламными объявлениями. За их отключение и другие удобства желающим придется платить 12,99 доллара ежемесячно.

Ранее для прикрытия своих клиентов сайт начал принимать криптовалюту Verge. Вслед за ним эту практику ввел Brazzers, также принадлежащий материнской компании MindGeek. Тогда вице-президент PornHub Кори Прайс заявил, что это гарантирует «удобство и безопасность» всем пользователям, однако многих отпугнула высокая комиссия на транзакции и неустойчивость курса (Verge отличается резкими и непредсказуемыми перепадами стоимости).

И если пользователи не стремятся отдавать деньги порногиганту, то он готов раздавать свои блага направо и налево: в любой непонятной ситуации сайт одаривает всех премиум-аккаунтами. В свое время под раздачу попали даже сотрудники Роскомнадзора : им бесплатный доступ полагался за разблокировку PornHub на территории России. Помимо этого праздничного события, портал несколько раз премировал одиноких людей 14 февраля (правда, только на сутки) и единожды — на Хануку (всех желающих). Постоянную подписку заслужили только жители городов, в названиях которых читается эротический подтекст. К примеру, среди россиян такую привилегию получили жители города Гай — из-за созвучия с английским gay: администрация портала решила, что название населенного пункта совпадает с одной из категорий секс-видео, а такая двусмысленность должна быть вознаграждена.

Для более рачительных и не отличающихся верностью одному порносайту энтузиасты разработали специфическую валюту BUNNY на платформе Ethereum. На сайте блокчейн-стартапа BunnyToken указано, что их «деньгами» можно будет расплатиться только за платный эротический контент. Пока будущее независимых бизнесменов туманно, но они надеются на интерес юзеров: согласно презентации, 37 процентов всего содержимого в сети — «взрослые» файлы.

Italian Business Guide / YouTube

Однако чаще всего разнообразные идеи исходят именно от медиагиганта MindGeek, владеющего сотнями разнообразных сайтов для взрослых, среди которых — известные PornHub и Brazzers. Обилие доходов от рекламы позволяет порномагнатам разбрасываться деньгами на такие неочевидные направления, как модная индустрия и даже информационная поддержка американского политика-демократа, выступающего за легализацию марихуаны. Подобные релизы образуют замкнутый цикл неугасающего интереса к творчеству сайтов и позволяют им всегда быть на слуху.

С ног до головы

В прошлом году фонтанирующий идеями PornHub предложил самым смелым почитателям заявить о любви к порно с помощью одежды, запустив интернет-магазин со своей коллекцией. В постоянной линейке представлены разнообразные футболки, толстовки и легинсы, а также кепки, рюкзаки и прочие аксессуары. Для желающих привнести разнообразие в дом есть подушки: на них перечислены популярные категории порно.

Нередко в погоне за модой портал отходит от классической черно-оранжевой гаммы. Так, прошлой зимой бомберы с лисьим мехом от PornHub более чем за тысячу долларов стали сенсацией среди американских модников.

Однако порносайт не забывает своих корней. Почти одновременно с шикарными куртками была выпущена рождественская коллекция свитеров, где логотип сайта был окружен изображениями снеговиков с эрегированной морковкой на месте гениталий. В мае 2018 года портал объявил о запуске коллекции так называемых «грязных носков»: по сообщениям сотрудников, аксессуары пригодны как для ношения на улице и занятий в спортзале, так и для мастурбации, ведь на них изображены порноактеры. «Может пригодиться, когда вам это будет нужно», — заметила администрация ресурса.

Вероятно, торговые дела у порносайта идут неплохо, иначе владельцы вряд ли предложили бы полиции Филадельфии почти 420 литров интимной смазки совершенно бесплатно. В преддверии Суперкубка по американскому футболу местные правоохранители озаботились проблемой вандализма: нетрезвые болельщики часто забираются на столбы, подвергая себя и окружающих опасности. Копы не придумали ничего лучше, кроме как смазать городскую собственность легковоспламеняющимся пищевым жиром. На помощь им пришли сотрудники PornHub: они от души подарили горожанам 110 галлонов лубриканта на водной основе. Приняли ли полицейские подарок — неизвестно.

Прямое воздействие

Зато в традиционном для себя жанре порноресурс выступает безошибочно. Одно из последних нововведений — секс-игрушки, синхронизирующиеся с видеозаписями сайта и между собой. Таким образом, считают разработчики, можно создать близость между находящимися далеко друг друга людьми и разнообразить их опыт. При этом эксперты не раз высказывали мнение, что «новейшие» разработки сайта — не более чем дорогостоящий пиар и желание поскандалить, так как особой нужды в подобных гаджетах рынок не испытывает. Интересно, что большинство инициатив PornHub действительно не идет дальше рекламной кампании и громких заявлений, что заставляет скептически настроенных пользователей недоверчиво относиться к обещаниям порномагнатов.

Emanuele Cremaschi / Getty Images

Видимо, этим же продиктован релиз фитнес-приложения BangFit, которое требует от пользователей регулярных занятий сексом ради полноценной физической нагрузки. Принцип тренировок примерно тот же, что и в известных всем видеотренировках, однако в этом случае следует руководствоваться действиями обнаженных актеров. Согласно рекламному ролику, приложение может оценивать точность повторений и даже якобы выставляет оценку доморощенным «спортсменам».

Погоня за трендами привела интернет-портал и в научную сферу: несколько месяцев назад сервис объявил о гранте в 25 тысяч долларов на любое исследование, полезное для расширения знаний о сексуальности человека. Прогрессивные соискатели должны сотрудничать с Центром сексуального здоровья, работу которого спонсирует PornHub: сфера интересов распространяется от химии любовного чувства до проблем незапланированной беременности.

По одной

Деятельность крупного портала xHamster не столь разносторонняя, но не менее шокирующая. Около двух лет назад порносайт объявил о запуске собственного пива — бельгийского трипеля крепостью более восьми градусов. Рекламное промо было построено на рассказе парня, которого постоянно пилит мать за его бесполезную жизнь, состоящую из пива и хардкор-порно. Ему повезло: жизнь изменилась благодаря разработке порно-пива, которое он создал совместно с эффектной блондинкой, посетившей его дом. «Заткнись, мам, ты портишь момент!» — обращается он в финале к назойливой родительнице, позируя в обнимку с девушкой и бутылкой алкогольного напитка.

Поллитра трипеля в фирменной упаковке обойдутся желающим в шесть евро, купить его можно лишь на фирменном сайте аффилированной немецкой компании. Однако скептики утверждают, что это всего лишь один из рядовых напитков местной пивоварни, разлитый в эффектную тару.

В более полезных делах сайт замечен не был. Впрочем, и члены сообщества MindGeek радуют добрыми поступками лишь на словах: ярким примером стала уборка снега в штормовом Бостоне. Весной 2017 года американский город попал под удар стихии, и городские службы практически не справлялись с осадками на улицах. Тогда Pornhub в очередной раз выступил, пообещав выделить два десятка снегоуборочных машин. Местные СМИ взорвались благодарностями в адрес частного благотворителя, однако спустя несколько дней никаких доказательств воплощения этих обещаний в реальность не появилось.

Представители сайта рассказывали всем легенду о найме 24 подрядчиков в Бостоне и Нью-Джерси, которые бесплатно убирали снег на улицах, и даже публиковали фотографии одного маркированного грузовика. Однако ни один очевидец этих событий не откликнулся на призывы журналистов. В социальных сетях снимков этого любопытного зрелища тоже не было (помимо официального аккаунта компании). В итоге пресса окрестила благое намерение фейком и пиар-ходом.

Желание поучаствовать сразу во многих сферах жизни популяризирует бренды порносайтов, но зачастую приводит к неоднозначному восприятию их деятельности. Как правило, от подобных порталов пользователи ожидают совершенно конкретных продуктов, а не участия в благотворительности или помощи международной науке. Это тем более странно, если предлагаются лишь громкие заявления, а не реальные действия. С другой стороны, если администрация считает свое дело в сети выполненным и готова вкладывать большие средства в производство, то и в конструировании гаджетов, и даже в разработке бытовой техники будет смысл. Если это не пустые обещания — наверняка появится и спрос.