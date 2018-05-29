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Новая оптическая иллюзия свела пользователей с ума
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Новая оптическая иллюзия свела пользователей с ума 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Cети набирает популярность фотография обнимающихся мужчины и женщины, которым как будто пересадили головы. Изображение опубликовал пользователь Twitter под ником @Boom_likean808.
На снимке изображены два человека, однако при первом взгляде создается ощущение, что мужчина стоит в женской одежде.
«Сначала я подумал, что он носит каблуки», — написал опубликовавший фото пользователь.
Кроме того, на снимке можно заметить узкие короткие брюки и явно женскую джинсовую куртку.
Пост сильно озадачил пользователей сети: за несколько дней он набрал почти 50 тысяч репостов и около полутора тысяч комментариев. Люди признавались, что сбиты с толку тем, что голова мужчины оказалась на женском теле.
«Так он не носит каблуки? Я ничего не понимаю», — писали десятки комментаторов.
Другие заявили, что им понадобилось более минуты, чтобы найти подвох.
В итоге разгадавшие загадку пользователи даже нарисовали ответ для тех, кто не смог самостоятельно разобраться в оптической иллюзии.
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