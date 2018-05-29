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Два миллиона долларов за любовь к нечетным числам
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Два миллиона долларов за любовь к нечетным числам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Житель американского штата Мичиган, выигравший в лотерею два миллиона долларов, объяснил успех любовью к нечетным числам. Об этом сообщает UPI.
«Я люблю моментальные лотереи, но всегда покупаю только билеты с нечетными номерами»,
— утверждает молодой человек.
По его словам, он заметил лотерейный билет в винно-водочном магазине и поинтересовался у продавщицы, какой у него номер. Когда та ответила «21», американец немедленно купил его и тут же стер защитное покрытие.
«Когда я понял, что выиграл, то поглядел сначала на продавщицу, потом на приятеля, который был со мной, и рванул к своей машине»,
— говорит победитель лотереи.
Согласно правилам лотереи, выигрыш можно получать небольшими платежами в течение нескольких лет либо пожертвовать часть суммы и забрать остаток сразу. Он выбрал второй вариант и получил 1,3 миллиона долларов наличными.
22-летний победитель планирует купить на них новый автомобиль, а оставшуюся сумму с выгодой инвестировать. «Такой выигрыш в моем возрасте дает мне бесконечные возможности, если я потрачу его с умом. И как раз так я и намерен поступить», — говорит он.
В 2015 году сообщалось, что житель Калифорнии выиграл в лотерею миллион долларов, но потерял билет и не смог получить деньги. Невыплаченный ему выигрыш потратили на нужды штата.
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