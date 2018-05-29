Два миллиона долларов за любовь к нечетным числам

Житель американского штата Мичиган, выигравший в лотерею два миллиона долларов, объяснил успех любовью к нечетным числам. Об этом сообщает UPI.

«Я люблю моментальные лотереи, но всегда покупаю только билеты с нечетными номерами»,

— утверждает молодой человек.

По его словам, он заметил лотерейный билет в винно-водочном магазине и поинтересовался у продавщицы, какой у него номер. Когда та ответила «21», американец немедленно купил его и тут же стер защитное покрытие.

«Когда я понял, что выиграл, то поглядел сначала на продавщицу, потом на приятеля, который был со мной, и рванул к своей машине»,

— говорит победитель лотереи.

Согласно правилам лотереи, выигрыш можно получать небольшими платежами в течение нескольких лет либо пожертвовать часть суммы и забрать остаток сразу. Он выбрал второй вариант и получил 1,3 миллиона долларов наличными.

22-летний победитель планирует купить на них новый автомобиль, а оставшуюся сумму с выгодой инвестировать. «Такой выигрыш в моем возрасте дает мне бесконечные возможности, если я потрачу его с умом. И как раз так я и намерен поступить», — говорит он.

В 2015 году сообщалось, что житель Калифорнии выиграл в лотерею миллион долларов, но потерял билет и не смог получить деньги. Невыплаченный ему выигрыш потратили на нужды штата.