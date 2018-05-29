Молоко тараканов — напиток будущего

Индийские ученые выяснили, что тараканы производят молоко, которое гораздо питательнее обычного коровьего.

А именно, вид тараканов Diploptera punctata, которые обитают на Дальнем Востоке и в Океании. Насекомые не откладывают яйца, а рожают детенышей, которых затем выкармливают молоком. Оно вырабатывается в брюшке таракана, и, как выяснилось, это самое питательное молоко из всех известных: в нем содержатся белки, жиры, углеводы и все необходимые человеку виды аминокислот. Кроме того, тараканье молоко высокоэнергетично: если коровье молоко содержит всего 70 калорий в 10 г, то тараканье — все 300 калорий.

Производством тараканьего молока уже занимается южноафриканская компания Gourmet Grubb, они выращивают тараканов и получают продукт, который назвали "этномолоко". Однако, как отмечают производители, добывать молоко крайне сложно: для 100 граммов молока требуется 1000 тараканов!

Понятно, что доить таракана сложно из-за его размеров, именно поэтому ученые из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Индии решили упорядочить гены, ответственные за производство кристаллов молочного белка, чтобы посмотреть, получится ли воспроизвести их в лабораторных условиях.