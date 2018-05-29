Ещё
Молоко тараканов — напиток будущего
Далее:
Читайте также:
Ещё
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье

Молоко тараканов — напиток будущего 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Индийские ученые выяснили, что тараканы производят молоко, которое гораздо питательнее обычного коровьего.
А именно, вид тараканов Diploptera punctata, которые обитают на Дальнем Востоке и в Океании. Насекомые не откладывают яйца, а рожают детенышей, которых затем выкармливают молоком. Оно вырабатывается в брюшке таракана, и, как выяснилось, это самое питательное молоко из всех известных: в нем содержатся белки, жиры, углеводы и все необходимые человеку виды аминокислот. Кроме того, тараканье молоко высокоэнергетично: если коровье молоко содержит всего 70 калорий в 10 г, то тараканье — все 300 калорий.
Производством тараканьего молока уже занимается южноафриканская компания Gourmet Grubb, они выращивают тараканов и получают продукт, который назвали "этномолоко". Однако, как отмечают производители, добывать молоко крайне сложно: для 100 граммов молока требуется 1000 тараканов!
Понятно, что доить таракана сложно из-за его размеров, именно поэтому ученые из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Индии решили упорядочить гены, ответственные за производство кристаллов молочного белка, чтобы посмотреть, получится ли воспроизвести их в лабораторных условиях.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье3
В США застрелили зверя, похожего на оборотня33
Англичанин рассказал о путешествии в прошлое22
«Источал зловоние»: тайные болезни русских царей20
Мрачные тайны Азии9
Видео
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
03:42
Рассказали, почему киты такие огромные
Безумный мир
07:30
Назвали самую странную планету Солнечной системы
Безумный мир
04:27
Ядерные аварии, которые правительства скрывали
Истории
06:12
Заброшенные места, которые сегодня пугают людей
Места
00:30
Человек, который не раз обманывал смерть
Люди
12:08
Города, которые скоро исчезнут с Земли
Места
04:34
Чем закончили самые кровавые преступницы
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение