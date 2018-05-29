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Статуя Девы Марии заплакала на глазах у верующих
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Статуя Девы Марии заплакала на глазах у верующих 

Рамблер 2 часа назад
Фото: youtube.com
В храме Девы Марии Гваделупской в штате Нью‐Мексико, прихожане обнаружили плачущую святыню.
Естественно, верующие посчитали "плач" чудом, а пастор храма сказал, что это напоминание, чтобы "мы стали ближе к Богу и перестали быть жестокими".
Новость быстро разлетелась по округе, и посмотреть на чудо приехали не только граждане Нью-Мексико, но и жители соседних штатов.
Некоторые любопытные пытались утереть слезы Девы Марии, но они возникали снова. Те, кому удалось прикоснуться к святыне, утверждают, что слезы были похожи на масло и пахли розами.
Представителям католической церкви предстоит провести экспертизу: статую отправят на рентген, опросят свидетелей и изготовителей скульптуры.
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