Статуя Девы Марии заплакала на глазах у верующих

В храме Девы Марии Гваделупской в штате Нью‐Мексико, прихожане обнаружили плачущую святыню.

Естественно, верующие посчитали "плач" чудом, а пастор храма сказал, что это напоминание, чтобы "мы стали ближе к Богу и перестали быть жестокими".

Новость быстро разлетелась по округе, и посмотреть на чудо приехали не только граждане Нью-Мексико, но и жители соседних штатов.

Некоторые любопытные пытались утереть слезы Девы Марии, но они возникали снова. Те, кому удалось прикоснуться к святыне, утверждают, что слезы были похожи на масло и пахли розами.