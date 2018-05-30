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Туристка побрила ноги в общественном бассейне
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Туристка побрила ноги в общественном бассейне 

Рамблер 3 часа назад
Фото: youtube.com
Такой наглости поразились отдыхающие рядом люди и сняли даму на камеру.
На видео видно, что женщина в купальнике сидит на краю бассейна и бреет ноги, ополаскивая бритву в той же воде, в которой плавают отдыхающие.
Видео сняли возмущенные отдыхающие, которые затем выложили его в Сеть, на портал Reddit, однако непонятно, где это происходит и кто женщина на видео.
Тем не менее видео стало популярным у пользователей, большинство из которых были крайне возмущены неподобающим поведением туристки. Пользователи комментировали ее поведение следующим образом:
"Это просто отвратительно! Куда смотрит охрана отеля?"
"А теперь представьте, что вы и ваши дети купаетесь после таких вот умалишенных отдыхающих!"
"Более того, видно же, что она поранила себя бритвой и кровь с ее щиколотки стекает прямо в бассейн".
Комментарии36
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