Туристка побрила ноги в общественном бассейне

Такой наглости поразились отдыхающие рядом люди и сняли даму на камеру.

На видео видно, что женщина в купальнике сидит на краю бассейна и бреет ноги, ополаскивая бритву в той же воде, в которой плавают отдыхающие.

Видео сняли возмущенные отдыхающие, которые затем выложили его в Сеть, на портал Reddit, однако непонятно, где это происходит и кто женщина на видео.

Тем не менее видео стало популярным у пользователей, большинство из которых были крайне возмущены неподобающим поведением туристки. Пользователи комментировали ее поведение следующим образом:

"Это просто отвратительно! Куда смотрит охрана отеля?"

"А теперь представьте, что вы и ваши дети купаетесь после таких вот умалишенных отдыхающих!"

"Более того, видно же, что она поранила себя бритвой и кровь с ее щиколотки стекает прямо в бассейн".