Ещё
Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку 

Рамблер 9 часов назад
Уже не первый десяток лет человечество думает над вопросом, одиноки ли мы во Вселенной. Но космос не даёт нам никаких сигналов, встретить инопланетян и действительно доказать, что это были пришельцы, пока никому не удалось. Теории об инопланетной жизни появляются постоянно, но скептики противопоставляют железный аргумент: если пришельцы существуют, то почему мы не видим результаты их действий?
Есть версия, что инопланетяне впали в состояние гибернации. Из-за того, что они уже достигли высочайшего уровня развития, жизнь перешла в цифровую форму. В текущих условиях им некомфортно существовать из-за повышенной для них температуры, так что они ждут охлаждения Вселенной.
Сейчас температура фонового излучения Вселенной — около 3 градусов Кельвина. Спустя триллионы лет оно исчезнет, это предсказывают современные космологические теории. Скорость информационных процессов возрастёт в тысячу раз, что позволит действовать максимально эффективно. Так что заснуть до начала этого холодного периода — решение вполне обоснованное.
Конечно, у данной теории есть противники. По их мнению, нелепо терять время из-за того, что температура слишком высока, ведь другие инопланетные цивилизации за тысячелетия могут достигнуть поистине фантастического уровня развития и пробить защиту спящих.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как 12-летний пионер 4 года грабил госучреждения13
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье15
Мрачные тайны Азии11
Неожиданные вещи, которые находились на «Титанике»
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду6
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
13:35
Что случится с миром к середине века
Безумный мир
07:14
Мосты, на которые страшно даже смотреть
Места
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
05:11
Секретные пляжи, куда попадают избранные
Места
09:30
Показали, как погибнет человечество
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
05:36
Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение