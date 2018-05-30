Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку

Уже не первый десяток лет человечество думает над вопросом, одиноки ли мы во Вселенной. Но космос не даёт нам никаких сигналов, встретить инопланетян и действительно доказать, что это были пришельцы, пока никому не удалось. Теории об инопланетной жизни появляются постоянно, но скептики противопоставляют железный аргумент: если пришельцы существуют, то почему мы не видим результаты их действий?

Есть версия, что инопланетяне впали в состояние гибернации. Из-за того, что они уже достигли высочайшего уровня развития, жизнь перешла в цифровую форму. В текущих условиях им некомфортно существовать из-за повышенной для них температуры, так что они ждут охлаждения Вселенной.

Сейчас температура фонового излучения Вселенной — около 3 градусов Кельвина. Спустя триллионы лет оно исчезнет, это предсказывают современные космологические теории. Скорость информационных процессов возрастёт в тысячу раз, что позволит действовать максимально эффективно. Так что заснуть до начала этого холодного периода — решение вполне обоснованное.

Конечно, у данной теории есть противники. По их мнению, нелепо терять время из-за того, что температура слишком высока, ведь другие инопланетные цивилизации за тысячелетия могут достигнуть поистине фантастического уровня развития и пробить защиту спящих.