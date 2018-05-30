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Показали, как погибнет человечество
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Показали, как погибнет человечество 

Рамблер 6 часов назад
Если у Вселенной было начало, то, вероятно, будет и конец. А значит, человечество спустя миллионы лет ожидает апокалипсис. Возможно, в ответе за него будет тёмная энергия. В 1998 году специалисты наблюдали взрыв сверхновой. По тому, насколько ярок свет от взрыва, учёные определяют расстояние до звезды. Но есть и другой способ измерения расстояний в космосе. Дело в том, что пока свет летит сквозь пространства, он смещается в красную часть спектра. По степени смещения и определяется расстояние. Расстояние до взорвавшейся сверхновой, рассчитанное первым способом, составило 7 миллиардов световых лет, а расстояние, рассчитанное вторым способом, — 12 миллиардов. Такая разница обусловлена постоянным расширением Вселенной, причём определяется оно наличием тёмной энергии, равномерно распределённой по Вселенной. Тёмная энергия имеет постоянную плотность, которая быть равна -1 или больше или меньше -1.
Одна из версий апокалипсиса говорит, что Вселенная завершит существование в Большом разрыве. Это возможно, если плотность тёмной материи меньше -1. Все галактики будут разлетаться с возрастающей скоростью, которая постепенно достигнет световой. И через 80 миллиардов лет они будут настолько далеко, что мы просто их не увидим. Но к тому моменту Солнце уже превратится в белый карлик, а планеты Солнечной системы разлетятся по Вселенной примерно за 3 месяца до разрыва. За час до финала планеты разоврутся, а за наносекунды до конца света будут уничтожены атомы. Оставшиеся элементарные частицы будут разлетаться с катастрофической скоростью и никогда не смогут соединиться вновь. После Большого разрыва в мире никогда ничего не будет.
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