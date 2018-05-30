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Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
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Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду 

Рамблер 1 час назад
Ученые всего мира много лет пытаются найти легендарную Атлантиду. Мифический город, описанный Платоном, будоражит умы историков до сих пор. А вот уфологи Бретт и Блейк Кузены заявили, что можно попробовать отыскать остров-государство, используя Google Earth. И в подтверждение своих слов опубликовали видео со своей находкой.
«Виртуальные археологи» обнаружили возле берегов Аляски на дне океана необычную структуру, которая очень напоминает пирамиду.
Многие пользователи Сети, посмотревшие ролик, склонны согласиться с Кузенами в том, что таинственное образование, обнаруженное на дне океана, вполне может оказаться одним из подтверждений существования древней цивилизации.
Правда, сами авторы ролика отмечают, что пока еще только пытаются разобраться в том, что за объект они обнаружили.
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