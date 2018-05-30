Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду

Ученые всего мира много лет пытаются найти легендарную Атлантиду. Мифический город, описанный Платоном, будоражит умы историков до сих пор. А вот уфологи Бретт и Блейк Кузены заявили, что можно попробовать отыскать остров-государство, используя Google Earth. И в подтверждение своих слов опубликовали видео со своей находкой.

«Виртуальные археологи» обнаружили возле берегов Аляски на дне океана необычную структуру, которая очень напоминает пирамиду.

Многие пользователи Сети, посмотревшие ролик, склонны согласиться с Кузенами в том, что таинственное образование, обнаруженное на дне океана, вполне может оказаться одним из подтверждений существования древней цивилизации.

Правда, сами авторы ролика отмечают, что пока еще только пытаются разобраться в том, что за объект они обнаружили.