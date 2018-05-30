Ещё
Канадцев окатило жидкими нечистотами с неба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канадцев окатило жидкими нечистотами с неба 

Lenta.ru 5 минут назад
Фото: Lenta.ru
В канадском городе Келоуна, провинция Британская Колумбия, людей окатило фекалиями, сброшенными с пролетающего самолета. Об этом сообщает издание Global News.
Пострадали жительница города Сьюзен Аллен (Susan Allen) и ее сын, ехавшие на автомобиле с открытым люком на крыше. Когда они остановились перед светофором на перекрестке, на них обрушился поток жидких нечистот. По их словам, перед этим над машиной пролетел большой пассажирский самолет.
«Мне попало на лицо и за шиворот, залило всю машину. Автомобиль за нами тоже накрыло», — говорит Аллен. Ее сын вспоминает, что неожиданно почувствовал что-то холодное на лице и плече. «А потом я ощутил запах. Меня чуть не вырвало. Это было ужасно», — говорит он. Женщина в слезах направилась к ближайшей автомойке. На следующий день ей пришлось обратиться к врачу из-за распухшего и покрасневшего глаза.
Инцидент произошел 9 мая, однако первоначально Аллен не хотела огласки. Она решила рассказать о нем прессе, потому что, по ее словам, не дождалась помощи от властей.. «Хотелось бы, чтобы мою машину почистили. Извинения тоже не помешают, и я считаю, что мне полагается компенсация за глаз», — говорит она.
В международном аэропорте Келоуны отрицают, что во время инцидента над указанным женщиной местом пролетал самолет.
В январе сообщалось, что на деревню в окрестностях индийского города Гургаон упала ледяная глыба весом 10 килограммов. Жители приняли ее за метеорит, однако полиция пришла к выводу, что это человеческие экскременты, сброшенные с пролетающего самолета.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как 12-летний пионер 4 года грабил госучреждения13
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье15
Мрачные тайны Азии11
Неожиданные вещи, которые находились на «Титанике»
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо72
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
13:35
Что случится с миром к середине века
Безумный мир
07:14
Мосты, на которые страшно даже смотреть
Места
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
05:11
Секретные пляжи, куда попадают избранные
Места
09:30
Показали, как погибнет человечество
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
05:36
Рассказали, что все инопланетяне впали в спячку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение