Канадцев окатило жидкими нечистотами с неба

В канадском городе Келоуна, провинция Британская Колумбия, людей окатило фекалиями, сброшенными с пролетающего самолета. Об этом сообщает издание Global News.

Пострадали жительница города Сьюзен Аллен (Susan Allen) и ее сын, ехавшие на автомобиле с открытым люком на крыше. Когда они остановились перед светофором на перекрестке, на них обрушился поток жидких нечистот. По их словам, перед этим над машиной пролетел большой пассажирский самолет.

«Мне попало на лицо и за шиворот, залило всю машину. Автомобиль за нами тоже накрыло», — говорит Аллен. Ее сын вспоминает, что неожиданно почувствовал что-то холодное на лице и плече. «А потом я ощутил запах. Меня чуть не вырвало. Это было ужасно», — говорит он. Женщина в слезах направилась к ближайшей автомойке. На следующий день ей пришлось обратиться к врачу из-за распухшего и покрасневшего глаза.

Инцидент произошел 9 мая, однако первоначально Аллен не хотела огласки. Она решила рассказать о нем прессе, потому что, по ее словам, не дождалась помощи от властей.. «Хотелось бы, чтобы мою машину почистили. Извинения тоже не помешают, и я считаю, что мне полагается компенсация за глаз», — говорит она.

В международном аэропорте Келоуны отрицают, что во время инцидента над указанным женщиной местом пролетал самолет.

В январе сообщалось, что на деревню в окрестностях индийского города Гургаон упала ледяная глыба весом 10 килограммов. Жители приняли ее за метеорит, однако полиция пришла к выводу, что это человеческие экскременты, сброшенные с пролетающего самолета.