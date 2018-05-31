Поезда, которые носятся с невообразимой скоростью

Сегодня железные дороги опутали всю планету. Когда-то поезда двигались по странам неспешно, но сейчас скорости возросли многократно. Знаете ли вы о поездах-рекордсменах?

1. «Сапсан», Россия. Сейчас этот самый быстрый в нашей стране поезд курсирует со скоростью 250 км/ч, но в будущем планируется увеличить её до 300 км/ч.

2. KTX Sancheon, Южная Корея. Поезд ввели в эксплуатацию в 2009 году. Максимальная скорость, которую он может набрать, — 352 км/ч, но пока в целях безопасности поезд двигается со скоростью не более 305 км/ч.

3. ETR-500, Италия. Эксплуатируется с девяностых годов. В 2009 году поезд поставил рекорд скорости, набрав 362 км/ч, но в обычном режиме разгоняется до 300 км/ч.

4. AVE Talgo-350. На маршруте Мадрид-Барселона скорость разгоняется до 330 км/ч, но потенциально может двигаться со скоростью 365 км/ч.

5. CRH380A, Китай. Максимальная эксплуатационная скорость — 380 км/ч, но поставленный рекорд — 486 км/ч.

6. Shanghai Maglev, Китай. Особенность этого поезда — магнитный подвес. Поезд движется со скоростью 430 км/ч, но при тестовых запусках он достиг показателя 501 км/ч!

7. TGV POS, Франция. Поезда перевозят пассажиров из Франции в Швейцарию и Германию. Рабочая скорость — 320 км/ч, но в 2007 году поезд поставил мировой рекорд для рельсовых поездов 574, 8 км/ч.

8. Shinkansen, Япония. Первый поезд этой серии поехал ещё в 1964 году. Рекорд скорости на железнодорожной линии — 443 км/ч, а на магнитном подвесе — целых 603 км/ч! Такую скорость прежде не развивал ни один поезд.