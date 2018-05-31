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На Марсе обнаружили «статую» Сфинкса
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На Марсе обнаружили «статую» Сфинкса 

Рамблер 2 часа назад
Конспирологи давно ищут подтверждение теории о том, что когда-то на Марсе кипела жизнь. Скрупулезно они рассматривают все доступные снимки Красной планеты, чтобы отыскать на них доказательства существовавшей там цивилизации. И ведь находят! То обнаружили нечто, напоминающее современный смартфон, то статую женщины, то пирамиду… Теперь же утверждают, что на поверхности Марса нашли «близнеца» египетского Сфинкса.
Заметил «статую» мифологического существа на поверхности Красной планеты журналист и уфолог Джо Уайт, исследуя снимки, сделанные марсоходом Curiosity. На своем YouTobe-канале Уайт разместил видео, на котором вполне отчетливо можно различить фигуру, действительно, очень напоминающую Большого Сфинкса в Гизе.
По мнению специалистов, длина «статуи» составляет около 60 метров (Сфинкс в Гизе, к слову, имеет длину 72 метра). Кроме того, Уайт отмечает, что под каким бы углом вы ни смотрели на «марсианского сфинкса», он выглядит в точности, как его знаменитый «близнец» на Земле.
Правда, скептики заявляют, что никакой статуи в помине на Марсе нет. А фигура «сфинкса» — не что иное, как обычная груда горной породы, а сходство с мифическим существом Древнего Египта ей придает причудливая игра света и тени.
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