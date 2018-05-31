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Рассказали, что нельзя говорить в салоне самолёта
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Рассказали, что нельзя говорить в салоне самолёта 

Рамблер 4 часа назад
У большинства людей аэропорты и самолёты ассоциируются с отпуском. Мало кто задумывается о том, как сказывается полёт на состоянии организма. Между тем, нахождение в салоне лайнера может оказать негативное влияние на самочувствие. Что же не стоит делать во время полёта, чтобы не ухудшить состояние?
1. Не надо пить спиртное до полёта и в салоне самолёта. Алкоголь поможет ненадолго расслабиться, но сон после него будет беспокойным и тяжёлым. Кроме того, спиртное вызывает обезвоживание, а если в полёте вас настигнет похмелье, то справиться с ним будет гораздо тяжелее, чем на земле.
2. Не сидите всё время в кресле. На высоте понижено давление, из-за этого снижается кровоснабжение конечностей, что приводит к образованию тромбов.
3. Не спите во время взлёта и посадки. Когда самолёт поднимается или снижается, давление в салоне меняется быстрее, чем в ушах. Если вы спите, то не сможете принять меры, а это чревато головокружением, ушными инфекциями и даже некоторым снижением слуха.
4. Не отказывайтесь от воды. Известно, что в салоне лайнера воздух довольно сухой, организму требуется дополнительная жидкость. А вот от кофе и чая, напротив, следует отказаться, они как раз способствуют выведению жидкости.
5. Не стесняйтесь вызвать стюардессу, если чувствуете дурноту.
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