Кот «Муррминатор» покорил пользователей соцсетей

В понедельник, 28 мая в Twitter опубликовали фотографии мускулистого «кота‐качка». Пользователи стали называть кота «Арнольдом Котнеггером», «Котохалком» и «Муррминатором». Животное очень полюбилось интернет‐юзерам. За четыре дня с его изображением было сделано десятки мемов.

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.

Твит опубликовала жительница канадского города Квебек. Она отметила, что фото и видео с «Муррминатором» было сделано еще в 2017 году. «Каждый день думаю о коте-качке, которого я встретила в прошлом году», — отметила женщина.

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.

Мускулы кота обсудили ветеринары

«Это уникальный случай. Существует особая генетическая мутация, которая встречается в основном у коров — она называется «двойной мускулатурой». Я слышал, что подобные мутации происходят с некоторыми породами собак, но чтобы у кошек — никогда. Возможно, этот кот — первый», — рассказал изданию Buzzfeed доктор Дэн Смит

the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS— cherf (@dietrichbrah) 31 мая 2018 г.