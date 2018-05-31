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Кот «Муррминатор» покорил пользователей соцсетей
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Кот «Муррминатор» покорил пользователей соцсетей 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
В понедельник, 28 мая в Twitter опубликовали фотографии мускулистого «кота‐качка». Пользователи стали называть кота «Арнольдом Котнеггером», «Котохалком» и «Муррминатором». Животное очень полюбилось интернет‐юзерам. За четыре дня с его изображением было сделано десятки мемов.
Твит опубликовала жительница канадского города Квебек. Она отметила, что фото и видео с «Муррминатором» было сделано еще в 2017 году. «Каждый день думаю о коте-качке, которого я встретила в прошлом году», — отметила женщина.
Мускулы кота обсудили ветеринары
«Это уникальный случай. Существует особая генетическая мутация, которая встречается в основном у коров — она называется «двойной мускулатурой». Я слышал, что подобные мутации происходят с некоторыми породами собак, но чтобы у кошек — никогда. Возможно, этот кот — первый», — рассказал изданию Buzzfeed доктор Дэн Смит.
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