Ещё
Пухлые звери Великобритании похудеют на скорость
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые пухлые звери Великобритании похудеют на скорость 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании пройдет соревнование по похудению среди толстых домашних животных. Сообщение об этом появилось на сайте крупнейшей ветеринарной благотворительной организации страны PDSA.
В этом году конкурс Pet Fit Club (фитнес-клуб для питомцев) проводится тринадцатый раз. В честь этого в соревновании участвует 13 зверей, общий вес которых составляет 201 килограмм.
Среди участников этого года семь собак, пять кошек и одна крыса. Всего им предстоит скинуть 75 килограммов. Ветеринары посадят питомцев на строгую шестимесячную диету и заставят регулярно тренироваться. Для каждого животного будет выработана своя программа питания и тренировок.
Ветеринар из PDSA Оливия Андерсон-Нейтан (Olivia Anderson-Nathan) отметила, что ожирение домашних животных в последние годы приняло масштабы эпидемии. «Лишний вес у питомцев, как и у людей, может оказать серьезное влияние на здоровье. Из-за него может сократиться продолжительность жизни, а также он повышает вероятность развития угрожающих жизни состояний, таких как артрит, диабет и сердечные заболевания», — предупредила она.
За все время существования соревнования организация помогла похудеть 124 питомцам, из них 79 собак, 37 кошек и восемь кроликов. Все вместе они сбросили 450 килограммов лишнего веса.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От какого слова происходит «тварь»: тест8
Что будет, если засунуть палец в плотоядный цветок6
Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье23
Мрачные тайны Азии14
Загадочная картинка сломала пользователям головы32
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
11:39
Версия: «Титаник» утопила египетская мумия
Истории
04:32
Рассказали, что нельзя говорить в салоне самолёта
Безумный мир
12:59
Почему СССР не отправил космонавтов на Луну
Безумный мир
07:07
Поезда, которые носятся с невообразимой скоростью
Безумный мир
13:35
Что случится с миром к середине века
Безумный мир
07:14
Мосты, на которые страшно даже смотреть
Места
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение