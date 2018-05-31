Китаец застрял в туалете, спасая смартфон

В китайском городе Гуанчжоу, провинции Гуандун, с одним из жителей произошел неприятный конфуз. Уронив свой смартфон, с которым, видимо, слишком трудно расстаться в даже в определенные моменты, молодой человек предпринял попытку его достать из унитаза. По его словам, он упал на пол, в связи с чем телефон выскользнул из рук. Засунуть руку за мобильным он смог, а вот вытащить обратно — нет.

На место прибыли пожарные, которым пришлось раскалывать унитаз, чтобы помочь бедняге освободиться из малоприятного заточения.Рука заметно отекла и местами покраснела, но вытащить её все же удалось без особых травм. А вот достал ли парень свой мобильник — осталось неизвестным.