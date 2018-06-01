Наука до сих пор бессильна в этих вопросах

Человечество уже давно привыкло доверять науке. Но несмотря на то, что сегодня наука достигла неслыханных высот и раскрыла массу тайн, всё ещё существуют явления, которые учёные объяснить не могут. Вероятно, в будущем этим феноменам найдётся объяснение, но пока люди лишь удивляются этим вещам.

1. Клиническая смерть. Ежедневно люди впадают в это состояние, причём почти все рассказывают одно и то же: они видят тёмный тоннель и яркий свет в конце, якобы выходят из своего тела, общаются с давно умершими близкими. Объяснений, которые удовлетворили бы всех специалистов, пока нет.

2. Плацебо. Люди, которые верят, что им дают высокоэффективное лекарство, хотя на самом деле они получают просто пустышку, излечиваются от заболевания. Наука не понимает, почему это происходит.

3. НЛО. «Корабли пришельцев» регулярно наблюдают очевидцы в разных уголках света. Это явление пытались изучать разные специалисты, включая государственные структуры. Но пока ответа, что же это такое, никто не нашёл.

4. Дежавю. 97 процентов людей сталкивались с этим явлением. Учёные точно знают лишь одно: эффект ложных воспоминаний чаще возникает у эпилептиков, впечатлительных, плохо переносящих стресс людей. Но почему возникает дежавю, никто точно сказать не может.