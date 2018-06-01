Самые загадочные расстройства человеческого тела

Врачебная практика может быть идеальным источником вдохновения для хорроров. Медицина может рассказать о реальных «ходячих мертвецах», оборотнях или собственной руке-убийце.

"Ходячие мертвецы"

Настоящей загадкой для медиков стала болезнь Котара, или «синдром зомби». Страдающие этим заболеванием уверены, что они либо гниют заживо, либо уже умерли, а все, что вокруг них творится, — «жизнь после смерти». Истинные причины заболевания неизвестны, среди возможных называют глубокую депрессию, склонность к шизофрении и головные травмы. Синдром Котара не выделяется как отдельное заболевание — его относят к формам депрессивно-параноидной шизофрении.

Впервые болезнь описал в 1880 году французский невролог Жюль Котар, и с XIX века эти случаи фиксировались не раз. Самый известный произошел с одним шотландцем, сильно пострадавшим в автокатастрофе. Пройдя курс лечения и покинув Эдинбургский госпиталь, он решил взять паузу и отправился отдыхать в Южную Африку. На полпути его «накрыло». Ко времени прибытия в ЮАР он окончательно убедился в мысли, что погиб в аварии, а сейчас находится в аду. Убедить его в обратном не смогла даже мать, которая отправилась вместе с ним. Несчастный думал, что она на самом деле спит дома, в Шотландии, а в путешествии по аду его сопровождает ее душа.

Синдром бродящего кишечника

Люди с «бродящим кишечником» или так называемым синдромом «внутренней пивоварни», превращают внутри себя любую еду и напитки в алкоголь. Поэтому они всегда немного подшофе. Причиной болезни становится неспособность желудка расщеплять сахар на углеводы — вместо этого он занимается ферментацией. Кроме того, организм человека с бродящим кишечником не способен перерабатывать этанол, возникающий в результате потребления крахмальных продуктов. Таким людям достаточно одной бутылки пива, чтобы набрать 0,37 промилле.

К счастью, это очень редкий синдром, во всем мире сегодня зарегистрировано лишь 11 случаев.

Синдром оборотня

Гипертрихоз, или избыточное оволосение, которое также часто называют «синдромом оборотня», проявляется, как вы, наверное, уже догадались, в излишнем волосяном покрове по всему телу, нетипичном для определенного возраста и пола. Синдром может быть как врожденным, так и приобретенным — после травмы головы, нервной анорексии, неконтролируемого приема гормональных препаратов. В основном это заболевание встречается у женщин. Лечению поддается только приобретенный гипертрихоз — путем устранения причин заболевания и физиотерапией.

Старые дети

Прогерия чем-то напоминает «заболевание» из фильма «Странный случай Бенджамина Баттона», главный герой которого родился сморщенным стариком и с возрастом молодел. В случае прогерии все происходит наоборот. Дети рождаются на вид без отклонений, но через два года начинают быстро стареть. Первые симптомы: выпадение волос, появление морщин. К 13 годам такие люди обычно проживают весь жизненный цикл. Правда, науке известен случай, когда пораженный прогерией японец прожил до 45 лет.

Обычно это врожденная болезнь. По каким-то причинам организм пациентов раньше включает механизм старения: уменьшение длины теломер и нарушение гомеостаза стволовых клеток. К счастью, прогерия встречается редко — истории известно всего лишь 80 подобных случаев.

Синдром иностранного акцента

По-настоящему «мистическим» выглядит так называемый синдром иностранного акцента. После травмы головного мозга, инсульта и непрекращающихся сильных головных болей человек просыпается с утра и понимает, что на родном языке он может говорить только с акцентом. Причем с акцентом страны, где он никогда не был. Врачи объясняют это повреждениями частей головного мозга, отвечающих за речь. К сожалению, пациент не становится билингвальным, у него появляется лишь неправильное произношение. Но, кто знает, может, это редкое заболевание — еще один ключ к раскрытию всех способностей человеческого мозга.

Нарушение восприятия целостности собственного тела

Странный синдром, носители которого не чувствуют себя полноценными, пока им не ампутируют ту или иную часть тела. Они не любители «острых» ощущений, просто их мозг воспринимает ногу, руку, пальцы (в зависимости от конкретного случая) как чужеродный объект, который принадлежит кому угодно, только не им. От навязчивой идеи больных не спасают ни психотерапия, ни таблетки, хотя известен случай, когда один такой пациент стал чувствовать себя менее обреченным после приема антидепрессантов и когнитивно-поведенческой терапии.

Стоит отметить, что столь ненавистная конечность обычно полноценная и здоровая. Она не парализована, нормально двигается, реагирует на все команды нервной системы. Это и является основной проблемой BIID-пациентов. Хирург не может ампутировать здоровую конечность, в противном случае он рискует попасть под суд. Поэтому больные часто годами ищут хирурга, который согласился бы ампутировать им совершенно здоровую и прекрасно действующую руку или ногу. Чтобы ускорить процесс, они идут на крайние меры, иногда даже с опасностью для собственной жизни: простреливают себе коленную чашечку, отмораживают ногу или берутся за пилу. Люди с BIID точно знают, в каком именно месте должна быть сделана ампутация, и после ампутации могут указать, что такую-то часть им все–таки не дорезали. После операции они чувствуют себя необыкновенно счастливыми и сожалеют, по их собственным словам, что не сделали этого раньше.

Синдром чужой руки

Если в предыдущем случае столь ненавистные конечности пациентов здоровы и слушаются всех указов нервной системы, то при синдроме чужой руки — они (руки) ведут вполне самостоятельный образ жизни, обычно не совпадающий с желаниями владельца. Другое название болезни — «синдром доктора Стрейндлжава» в честь героя фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», рука которого иногда сама по себе то вскидывалась в нацистском приветствии, то начинала душить своего обладателя.

Впервые симптом описал немецкий невролог Курт Гольдштейн в XIX веке. Он наблюдал пациентку, которую во сне начала душить ее собственная левая рука. Гольдштейн не нашёл у нее каких-либо психических отклонений. Лишь после смерти в мозге девушки обнаружили повреждение, разрушившее передачу сигналов между полушариями, что и привело к развитию синдрома. Эта болезнь стала настоящим бедствием в 1950-х годах, после того как врачи начали лечить эпилепсию рассечением полушарий. Причем в большинстве случаев рука проявляла явную агрессию по отношению к хозяину.