Злой лебедь терроризирует британцев

Daily Mail сообщил о лебеде Альберте, который явно невзлюбил путешественников, желающих прокатиться по Великому западному каналу в Девоне.

Лебедь немедленно атакует туристов на лодках и байдарках, когда они проплывают мимо его гнезда.

Недавно Альберт разошелся настолько, что потопил надувной каяк, а туристу пришлось вплавь добираться до берега.

Завидев незваного гостя, птица выгибает шею, а потом атакует человека с помощью крыльев и клюва.

Возможно, все дело в том, что сейчас подруга Альберта Виктория высиживает яйца. В этот период эти великолепные птицы становятся агрессивными, защищая будущее потомство. Обычно он длится с марта по июнь.