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Злой лебедь терроризирует британцев
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Злой лебедь терроризирует британцев 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Daily Mail сообщил о лебеде Альберте, который явно невзлюбил путешественников, желающих прокатиться по Великому западному каналу в Девоне.
Лебедь немедленно атакует туристов на лодках и байдарках, когда они проплывают мимо его гнезда.
Недавно Альберт разошелся настолько, что потопил надувной каяк, а туристу пришлось вплавь добираться до берега.
Завидев незваного гостя, птица выгибает шею, а потом атакует человека с помощью крыльев и клюва.
Возможно, все дело в том, что сейчас подруга Альберта Виктория высиживает яйца. В этот период эти великолепные птицы становятся агрессивными, защищая будущее потомство. Обычно он длится с марта по июнь.
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