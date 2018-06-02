Ещё
Насекомые, которых вы едите, даже не зная об этом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Насекомые, которых вы едите, даже не зная об этом 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
По статистике, каждый человек в мире ежегодно съедает примерно полкило самых разных созданий. Для многих азиатских стран насекомые вполне нормальная добавка к ежедневному рациону. Африка, Северная и Южная Америки — здесь тоже не видят ничего страшного в том, чтобы отобедать деликатесными тварями, приготовленными по специальному рецепту.
Но дело в том, что вы сами постоянно едите насекомых, хоть и не подозреваете об этом. Вот, чем вы, скорее всего, питались за последний год.

Трипс

Консервы, замороженная спаржа и капуста — вотчина этого маленького жучка. По статистике, в среднем человек съедает около ста грамм трипсов ежегодно. Ну и гадость!
Еще один красавчик, который часто встречается в замороженных овощах. С особой тщательностью промывайте шпинат и брокколи, тля любит их больше всего на свете.

Клещи

К сожалению, от клещей в хлебе не застрахован никто. Эти насекомые живут в пшенице и других зерновых культурах. Считайте, что вы получаете немного бесплатного белка с каждым куском хлеба.

Личинки

Извините, но абсолютно все консервы содержат в себе микроскопических личинок разных насекомых. Да, это отвратительно и да, это еще один повод никогда не покупать и без того вредные консервы.

Плодовые мушки

Любите есть фрукты прямо на рынке? Ну, тогда смиритесь с тем, что вместе с изюмом вы съедаете и несколько плодовых мушек. Кстати, в цитрусовых соках этих маленьких насекомых просто уйма.

Кукурузные черви

Консервированную кукурузу добавляют чуть ли не в каждый второй популярный салат. Между тем, именно здесь водятся так называемые кукурузные черви… Они почти незаметны невооруженному глазу, но они есть.

Долгоносики

А вот долгоносиков разглядеть вообще нереально. Мельчайшие насекомые очень ловко скрываются в горохе и бобах, а затем путешествуют по вашему пищеводу. Приятного аппетита!
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аномальные места в России, где лучше не бывать12
Чем занимались в концлагерях помощники нацистов23
Призрак мальчика на фото привел женщину в ужас27
Наука до сих пор бессильна в этих вопросах11
Кем по национальности был Чингисхан на самом деле15
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
04:48
Старые проклятья, которые до сих пор действуют
Безумный мир
03:22
Как выглядят самые необычные эскалаторы
Места
04:56
Жуткие факты об аварии в Чернобыле
Истории
14:47
Аномальные места в России, где лучше не бывать
Места
06:02
Наука до сих пор бессильна в этих вопросах
Безумный мир
11:39
Версия: «Титаник» утопила египетская мумия
Истории
04:32
Рассказали, что нельзя говорить в салоне самолёта
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение