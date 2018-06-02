Юный японец способен притягивать НЛО

Японские СМИ на днях рассказали миру об «уфологическом мальчике» Харуйф Идо, который, по словам очевидцев, обладает какой-то странной способностью притягивать к себе инопланетные объекты.

Мальчику 13 лет и он не желает показывать свое лицо, выкладывая свои фото в Сети, но снимками загадочных летательных аппаратов юный японец порой делится. В его личном фотоархиве уже более 30 таких фотографий, сделанных только за этот год.

Уфологи предполагают, что Харуф Идо обладает некими телепатическими способностями, благодаря которым НЛО и летят к нему как мухи на варенье. Сам мальчик никак не может прокомментировать ситуацию. Идо вообще старается держаться подальше от прессы.

А вот один из японских уфологов предполагает, что Харуф способен вступать в психическую связь с пришельцами, являясь типичным «контактером».