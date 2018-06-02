На Марсе снова обнаружили таинственный объект

Еще одну удивительную находку сделал ровер «Кьюриосити» на поверхности Красной планеты. На этот раз марсоход поймал в объектив загадочную блестящую полусферу среди камней.

Заметил этот объект Джордж Грэхем, изучающий Марс по снимкам и часто публикующий интересные находки на YouTube-канале «Streetcap1». Энтузиаст отмечает, что даже невооруженным глазом видно, что обнаруженная загадочная полусфера отражает свет и предполагает, что сделана она из металла.