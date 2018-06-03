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Пользователь хотел снять панорамное фото и пожалел
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Пользователь хотел снять панорамное фото и пожалел 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @bulletsmikey
Когда пытаешься сделать крутой панорамный снимок, но ваш пес вмешивается в планы.
В Твиттере быстро стал популярным пост пользователя с ником @bulletsmikey. Он поделился фотографией, на которой случайно оказалась его собака. Пес по кличке Реджи влез в кадр и испортил панорамный снимок своей причудливо искаженной фигурой.
За несколько дней пост собрал почти более 328 тысяч лайков и вызвал огромный резонанс. Другие пользователи в комментариях поделились своими неудачными попытками сделать панорамные фотографии.
Также @bulletsmikey показал, как выглядит его пес Реджи на самом деле.
@bulletsmikey
В ответ другие пользователи стали размещать свои картинки. Например, коллаж:
Или свои панорамные снимки собак:
И кошек:
И даже собственных мам.
Комментарии
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