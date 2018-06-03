Пользователь хотел снять панорамное фото и пожалел

Когда пытаешься сделать крутой панорамный снимок, но ваш пес вмешивается в планы.

В Твиттере быстро стал популярным пост пользователя с ником @bulletsmikey. Он поделился фотографией, на которой случайно оказалась его собака. Пес по кличке Реджи влез в кадр и испортил панорамный снимок своей причудливо искаженной фигурой.

За несколько дней пост собрал почти более 328 тысяч лайков и вызвал огромный резонанс. Другие пользователи в комментариях поделились своими неудачными попытками сделать панорамные фотографии.

I regret trying to take a cute panorama of my dog pic.twitter.com/Sz2dW35XnQ— book shelf (@bulletsmikey) 29 мая 2018 г.

Также @bulletsmikey показал, как выглядит его пес Реджи на самом деле.

@bulletsmikey

В ответ другие пользователи стали размещать свои картинки. Например, коллаж:

Или свои панорамные снимки собак:

И кошек:

И даже собственных мам.