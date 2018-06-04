Кот‐пилот из Минвод покорил пользователей Сети

В аэропорту Минеральных Вод появился пушистый обитатель. Кот по имени Басик стал всеобщим любимцем, а с недавних пор его снимки оказались в интернете и теперь за жизнью Басика следит вся страна. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Серый полосатый кот поселился в аэропорту несколько лет назад и сразу же стал любимцем всех сотрудников. Пушистый обитатель аэропорта радушно провожает и встречает самолеты. Иногда Басик допускается на борт, но только в отсутствие пассажиров. Стюардессы с радостью встречают серого любимца и угощают его лакомствами.

Ходят разговоры, что как-то Басик даже отправился в полет вместе с экипажем, однако, скорее всего, этот факт является выдуманным для большего привлечения внимания к хвостатому. Басик оказался очень дружелюбным котом и не против, чтобы его гладили или даже играли с ним.

У сотрудников аэропорта даже появилась примета — говорят, если Басик пришел провожать самолет, значит полет пройдет без происшествий и никаких поводов для беспокойства нет.

Понятие «котокафе» давно известно как в России, так и на Западе. Один из реканов (традиционных отелей) Японии решил зайти дальше и предложил своим постояльцем услугу аренды кота в номер. Такое развлечение обойдется 800 иен в час (460 рублей) и доступно с марта текущего года.