Ученый предсказал конец света в этом году

Ученый из Греции предсказал конец света в этом году

На протяжении всей истории человечества появлялись всевозможные ясновидящие и ученые, которые пророчили апокалипсис. Сколько подобного рода «концов света» люди уже пережили, подсчитать сложно. И тем не менее, находятся те, кто верит в эти предсказания и каждый раз ждет, что уж это точно будет верным.

Трудно отрицать, что в последнее время участились сообщения о всевозможных природных аномалиях: то торнадо возникают практически на пустом месте, то люди по всему миру слышат странные звуки с неба, то очевидцы выкладывают в сеть десятки видео— и фотодоказательств существования НЛО…

В такие моменты волей-неволей задумаешься: а вдруг все это неспроста? Ведь большинству самых ужасных событий на нашей планете обычно предшествуют всевозможные катаклизмы. Вот и сейчас на волне всеобщего волнения эсхатологи начали вспоминать о подзабытых предсказаниях конца света.

На днях в прессе появилось подзабытое предостережение греческого ученого и изобретателя Георгиса Гьялваса, сделанное им еще в 80-х годах прошлого века.

Гьялвас, работавший в свое время на проекты НАСА , перед своей смертью рассказал журналистам, что в 2018 году на планете наступить некая «новая эра», запланированная «внеземным центром принятия решений». Что это за «ведомство» такое, ученый, конечно, не рассказал. Но отметил, что готовиться к «новому мировому порядку» стоит уже сейчас.

Прошло около 30 лет с момента предсказания, о котором в то время писала греческая пресса. Половина 2018 года уже позади. Осталось еще 6 месяцев, чтобы проверить, сбудется ли пророчество грека. Или лучше не проверять?