Новая оптическая иллюзия захватила пользователей

Пользователи сети оценили новую оптическую иллюзию, созданную американским подростком. Видеозаписью поделилась сестра девушки Джейлинн Мэлоун (Jaylynn Malone) в Twitter.

На ролике видно, как девочка ставит камеру, а затем садится на пол в ванной комнате и катится вперед: у зрителей создается ощущение, будто героиня едет на мотоцикле.

Today this is what my sister came into my room to show me pic.twitter.com/3TiubH1VxR— Jaylynn Malone (@ebonypotatohead) 1 июня 2018 г.

Секрет иллюзии довольно прост: Мэлоун просто запустила ролик задом наперед. В исходнике она сначала оттолкнулась ногами от ванной и докатилась по полу до камеры.

Несмотря на простоту трюка, пользователи сети высоко оценили находчивость подростка. За несколько дней ролик получил более 120 тысяч репостов и почти 350 тысяч лайков. Более того, некоторые юзеры сняли собственные версии оптической иллюзии.

Увидев неожиданную популярность ролика, мама подростка тоже решила попрактиковаться в создании оптической иллюзии. Весь процесс девочка сняла на камеру, а затем выложила в сеть.

В конце мая пользователи обратили внимание на другую оптическую иллюзию с обнимающейся парочкой. С первого взгляда на снимок зрителям казалось, что влюбленным как будто пересадили головы.