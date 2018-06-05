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Новая оптическая иллюзия захватила пользователей
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Новая оптическая иллюзия захватила пользователей 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Пользователи сети оценили новую оптическую иллюзию, созданную американским подростком. Видеозаписью поделилась сестра девушки Джейлинн Мэлоун (Jaylynn Malone) в Twitter.
На ролике видно, как девочка ставит камеру, а затем садится на пол в ванной комнате и катится вперед: у зрителей создается ощущение, будто героиня едет на мотоцикле.
Секрет иллюзии довольно прост: Мэлоун просто запустила ролик задом наперед. В исходнике она сначала оттолкнулась ногами от ванной и докатилась по полу до камеры.
Несмотря на простоту трюка, пользователи сети высоко оценили находчивость подростка. За несколько дней ролик получил более 120 тысяч репостов и почти 350 тысяч лайков. Более того, некоторые юзеры сняли собственные версии оптической иллюзии.
Увидев неожиданную популярность ролика, мама подростка тоже решила попрактиковаться в создании оптической иллюзии. Весь процесс девочка сняла на камеру, а затем выложила в сеть.
В конце мая пользователи обратили внимание на другую оптическую иллюзию с обнимающейся парочкой. С первого взгляда на снимок зрителям казалось, что влюбленным как будто пересадили головы.
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