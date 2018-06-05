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Кто или что начнёт ядерную войну
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Кто или что начнёт ядерную войну 

Рамблер 13 часов назад
Угроза всемирного военного конфликта в разы возросла в последнее время. Пока наличие ядерного оружия у многих государств сдерживает агрессоров от решительного шага, но что будет, если война действительно начнётся? И главный вопрос — что или кто спровоцирует удар?
1. Программная ошибка. Современная техника кажется непогрешимой, но это миф. Даже самые совершенные программы могут ошибиться, и это доказали в 1983 году в СССР. Тогда спутниковая аппаратура приняла яркую солнечный блик за американские баллистические ракеты, но, к счастью, удар удалось предотвратить.
2. Взлом системы. Цифровые технологии проникли повсюду, в том числе и в военные отрасли. Хакеры теоретически могут атаковать военный объект, а это может привести к непредсказуемым последствиям.
3. Террористическая атака. В 2001 году исламисты атаковали здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, но сейчас террористам уже не потребуется тратить средства на тщательную подготовку акции. Достаточно нанять несколько сильных хакеров, чтобы они проникли в засекреченные оборонные программы.
4. Невменяемый лидер страны. Если к власти придёт неуравновешенный человек, например, со скрытым психическим расстройством, то мир будет в невероятной опасности. Он до последнего будет скрывать свои намерения, но в какой-то момент может нажать красную кнопку.
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