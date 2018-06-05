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Люди смогут жениться на роботах
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Люди смогут жениться на роботах 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Знаменитого робота Софию активировали в 2015-м году, а в 2016-м — представили миру.
С тех пор София успела дать множество интервью прессе, выступить на телевидении, сняться для обложки журнала Elle, отказать голливудской звезде Уиллу Смитту и даже получить гражданство Саудовской Аравии.
Создатель Софии — Дэвид Хэнсон — уверен, что в скором будущем роботы создадут свои организации по защите прав и начнут общаться с людьми на равных. Он считает, что роботы научатся испытывать настоящие человеческие эмоции и во многом превзойдут людей. Так, он надеется, что к 2038 году будет разрешено жениться на роботах. Тем не менее в обществе к ним будут относится как к существам второго сорта. А это  Как рассказал Хэнсон, он вдохновлялся образами Одри Хепберн и собственной жены, и София похожа на них обеих. На сегодняшний день его компания Hanson Robotics выпустила уже 13 роботов, аналогов Софии, и на достигнутом не останавливаться не собирается.
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