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Модный дом нанял шамана, чтобы спасти показ от дождя
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Модный дом нанял шамана, чтобы спасти показ от дождя 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Пока в России перед значительными торжествами разгоняют тучи с помощью самолетов, во Франции нашли более изысканные способы контролировать погоду.
Модный дом Louis Vuitton пригласил шамана, чтобы тот отменил или хотя бы отложил дождь на время показа в усадьбе Шантийи.
Необычный специалист добросовестно подошел к своей задаче и прилежно целовал деревья. Усилия оказались не напрасными — дождь начался сразу после завершения шоу.
Впрочем, управляющие Louis Vuitton уже нанимали шамана для подобной процедуры во время мероприятия в Рио-де-Жанейро. Позже скептики в руководстве победили, и шаману дали отставку.
Однако когда показ Dior был безнадежно испорчен нахлынувшим ливнем, в Louis Vuitton решили подстраховаться и снова вспомнили об уникальном специалисте.
Шантийи — одна из самых престижных аристократических резиденций Франции, которая расположена недалеко от Парижа. Известна своим великолепным парком и замками XVI и XIX веков. Принадлежала Монморанси и принцам Конде, сейчас находится в собственности Института Франции.
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