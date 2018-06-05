Модный дом нанял шамана, чтобы спасти показ от дождя

Пока в России перед значительными торжествами разгоняют тучи с помощью самолетов, во Франции нашли более изысканные способы контролировать погоду.

Модный дом Louis Vuitton пригласил шамана, чтобы тот отменил или хотя бы отложил дождь на время показа в усадьбе Шантийи.

Необычный специалист добросовестно подошел к своей задаче и прилежно целовал деревья. Усилия оказались не напрасными — дождь начался сразу после завершения шоу.

Впрочем, управляющие Louis Vuitton уже нанимали шамана для подобной процедуры во время мероприятия в Рио-де-Жанейро. Позже скептики в руководстве победили, и шаману дали отставку.

Однако когда показ Dior был безнадежно испорчен нахлынувшим ливнем, в Louis Vuitton решили подстраховаться и снова вспомнили об уникальном специалисте.

Шантийи — одна из самых престижных аристократических резиденций Франции, которая расположена недалеко от Парижа. Известна своим великолепным парком и замками XVI и XIX веков. Принадлежала Монморанси и принцам Конде, сейчас находится в собственности Института Франции.