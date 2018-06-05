Грозная правда о молниях

Молния — реальная угроза жизни, пусть и не такая близкая, как автомобильная авария. Во всем мире от молний за год погибает более двадцати тысяч человек. В атмосфере бушует восемь миллионов электрических разрядов. Ежедневно. Попробуйте представить эту картину: будто над вами развесили огромный зонтик из металлической проволоки под напряжением. Удар молнии — практически гарантированная гибель для человека, выживают после него очень немногие. Все это привело к обилию мифов, в которые продолжают верить даже образованные люди. Мы решили развенчать самые устойчивые и самые опасные из них.

Не трогайте пострадавшего

Одно из самых губительных заблуждений о молниях касается уже пострадавших от нее людей. Предание гласит, что человека, в которого ударила молния, нужно обязательно закопать в землю — чтобы вышел заряд, а до того не трогать голыми руками и металлическими предметами. Звучит, как полный бред. Тем не менее, более 80% несчастных случаев с людьми заканчивались плачевно именно по этой причине: окружающие просто боялись их тронуть. На самом же деле, человеческое тело не может удерживать электрический заряд самостоятельно.

Прятаться под деревьями

Не стоит искать спасения от разбушевавшейся стихии под деревом. Тем более, под высоким. От дождя оно вас, может быть, и спасет, а вот молния вполне может сюда ударить, как в самую высокую на местности точку.

Молния бывает только при дожде

На самом деле, молния способна появиться в целых десяти километрах от того места, где сейчас идет дождь. Помните об этом, когда в следующий раз решите пробежаться сразу после конца ливня. Лучше будет подождать полчаса, на всякий случай.

Резиновая обувь

Сапоги на резиновой подошве не смогут спасти вас от удара молнией — вопреки распространенному мнению.

Водоем

Бытует мнение, что молния не попадает ни в реки, ни в озера. На самом деле, еще как попадает. Причем, электрический удар будет распространяться не в глубь, а в ширь. То есть, если вы — водолаз, то можете, в принципе, ничего не бояться. А вот если вы — пловец, то лучше будет плыть от грозового фронта подальше. И побыстрее.

Наушники плеера делают вас мишенью

Нет, не делают. Расстояние от неба до земли настолько велико, что если уж молния и соберется поразить именно вас, то какие-то мелочи вроде отсутствия наушников в ушах ее точно не остановят. Слушайте музыку в свое удовольствие, вот только делайте это лучше не там, где вот-вот разразится гроза.

Мой дом — моя крепость

Ну, что-то вроде того, да. Но очень уязвимая. Водопровод, оконные и дверные рамы, электроприборы вполне могут стать отличным проводником для молнии. Сетевые фильтры от нее тоже не защищают. Дом, конечно, самое подходящее место, чтобы укрыться от шторма, но расслабляться здесь слишком не стоит. По крайней мере, не ходите в душ до конца грозы и постарайтесь лишний раз не пересекать границы дверных проемов.

В одну воронку

Распространенное заблуждение — молния, мол, в одну воронку два раза не попадает. Еще как попадает, тем более в предмет вроде мачты, высокий и остроконечный. Эту проблему долго решали архитекторы Empire State Building, где был установлен шпиль для парковки дирижаблей.