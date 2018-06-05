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Стратегический пень и другие шпионские штучки
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Стратегический пень и другие шпионские штучки 

Рамблер 3 часа назад
Из фильмов про шпионов мы знаем, что агенты используют особые приспособления вроде стреляющей ручки или очков со встроенным рентгеновским аппаратом. А чем вооружались шпионы в прошлом? Вот некоторые штучки из арсенала диверсанта.
1. Миниатюрный пистолет, замаскированный под тюбик помады.
2. Камера для незаметной съёмки, объектив которой размещался в пуговице.
3. Зонтик для убийства, в котором было спрятано лезвие.
4. Набор Гудини, включавший в себя крошечные инструменты для вскрытия сейфов и освобождения из оков.
5. Шпионские очки на случай рассекречивания, в окончании дужки которых пряталась капсула с цианистым калием.
6. «Жучок» в каблуке для вставки в обувь объекта, за которым требовалась установить слежку.
7. Курительная-трубка-пистолет, которая активировалась поворотом мундштука и позволяла убить противника с близкого расстояния.
8. Часы-фотоаппарат, с помощью которой делали фотографии документов.
9. Монета-тайник для хранения микрофильмов, которая открывалась с помощью простой иголки.
10. Стратегический пень. Его нашли в Подмосковье в семидесятых годах. Пень перехватывал сигналы советской ракетной системы и передавал их на американский спутник-шпион.
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