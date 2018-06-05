Стратегический пень и другие шпионские штучки

Из фильмов про шпионов мы знаем, что агенты используют особые приспособления вроде стреляющей ручки или очков со встроенным рентгеновским аппаратом. А чем вооружались шпионы в прошлом? Вот некоторые штучки из арсенала диверсанта.

1. Миниатюрный пистолет, замаскированный под тюбик помады.

2. Камера для незаметной съёмки, объектив которой размещался в пуговице.

3. Зонтик для убийства, в котором было спрятано лезвие.

4. Набор Гудини, включавший в себя крошечные инструменты для вскрытия сейфов и освобождения из оков.

5. Шпионские очки на случай рассекречивания, в окончании дужки которых пряталась капсула с цианистым калием.

6. «Жучок» в каблуке для вставки в обувь объекта, за которым требовалась установить слежку.

7. Курительная-трубка-пистолет, которая активировалась поворотом мундштука и позволяла убить противника с близкого расстояния.

8. Часы-фотоаппарат, с помощью которой делали фотографии документов.

9. Монета-тайник для хранения микрофильмов, которая открывалась с помощью простой иголки.

10. Стратегический пень. Его нашли в Подмосковье в семидесятых годах. Пень перехватывал сигналы советской ракетной системы и передавал их на американский спутник-шпион.