Лучшие подруги из Англии оказались сестрами

Казалось бы, такие истории могут происходить только в кино, однако жизнь преподносит невероятные сюрпризы.

В этом убедилась британка Кара Джейн Фаррар Петерсон, которая недавно узнала, что подруга детства Карен Смит — ее единокровная сестра.

Мать Кары была замужем шесть раз и в конце концов попала в больницу с психическим расстройством, поэтому девушка росла в детском доме. В детстве она дружила с Карен Смит, а спустя много лет женщины возобновили знакомство в соцсетях. Разительное внешнее сходство, ставшее очевидным на фотографиях, побудило подруг сделать тест ДНК. Результаты показали, что у женщин один отец.

Кара потрясена открывшимся родством и говорит, что теперь чувствует себя часть чего-то большего после многих лет одиночества.