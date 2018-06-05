Ещё
Лучшие подруги из Англии оказались сестрами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие подруги из Англии оказались сестрами 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Ловушка для родителей"
Казалось бы, такие истории могут происходить только в кино, однако жизнь преподносит невероятные сюрпризы.
В этом убедилась британка Кара Джейн Фаррар Петерсон, которая недавно узнала, что подруга детства Карен Смит — ее единокровная сестра.
Мать Кары была замужем шесть раз и в конце концов попала в больницу с психическим расстройством, поэтому девушка росла в детском доме. В детстве она дружила с Карен Смит, а спустя много лет женщины возобновили знакомство в соцсетях. Разительное внешнее сходство, ставшее очевидным на фотографиях, побудило подруг сделать тест ДНК. Результаты показали, что у женщин один отец.
Кара потрясена открывшимся родством и говорит, что теперь чувствует себя часть чего-то большего после многих лет одиночества.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесследно исчезнувшая 20 лет назад28
5 русских привычек, которые шокировали немцев177
Тест: насколько велик ваш словарный запас100
Тайны, которые уже раскрыты, а вы не знали
Ученый предсказал конец света в этом году112
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:48
Стратегический пень и другие шпионские штучки
Безумный мир
04:43
Самые дорогие ошибки в истории
Истории
07:32
Кто или что начнёт ядерную войну
Безумный мир
04:42
Названы города, куда туристам лучше не соваться
Места
13:59
Тайны, которые уже раскрыты, а вы не знали
Безумный мир
05:14
Самые радиоактивные места на Земле
Места
10:13
Хокинг предсказал человечеству катастрофы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение