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Почему нельзя пытаться погладить сома
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Почему нельзя пытаться погладить сома 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Легенды о страшных сомах-людоедах знакомы каждому, кто хоть раз выбирался на рыбалку. Первые рассказы об этих рыбах появились еще в XV веке, а ведь рыбакам свойственно преувеличивать вообще все, что касается улова.
Конечно, в реальности сом, несмотря на свою природу хищника, человека съесть не способен. Этого просто не позволит строение его пищевода. Тем не менее, дотрагиваться, а уж тем более гладить сома под водой — занятие не слишком-то умное.
Удивительно, но эти рыбы способны приспосабливаться к невероятным условиям. Да что говорить, ведь они водятся даже в радиоактивном пруду Чернобыля.
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