Почему нельзя пытаться погладить сома

Легенды о страшных сомах-людоедах знакомы каждому, кто хоть раз выбирался на рыбалку. Первые рассказы об этих рыбах появились еще в XV веке, а ведь рыбакам свойственно преувеличивать вообще все, что касается улова.

Конечно, в реальности сом, несмотря на свою природу хищника, человека съесть не способен. Этого просто не позволит строение его пищевода. Тем не менее, дотрагиваться, а уж тем более гладить сома под водой — занятие не слишком-то умное.

Удивительно, но эти рыбы способны приспосабливаться к невероятным условиям. Да что говорить, ведь они водятся даже в радиоактивном пруду Чернобыля.