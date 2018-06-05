Загадочная «мумия» с оружием найдена на Марсе

Известный радиолюбитель и «виртуальный исследователь» Валентин Дегтерев выложил в Сеть загадочное фото, на котором, как он уверяет, отчетливо видно тело погибшего гуманоида.

Изучив снимок, сделанный ровером Curiosity еще в 2015 году, Дегтерев с обнаружил в левом углу фотоснимка странный объект, очень напоминающий летательный аппарат. Но еще более удивительным стала другая находка: радом с НЛО исследователь разглядел труп пришельца.

Как отмечает Дегтерев, тело заметить весьма сложно, т.к. снимок очень темный, но на обработанном фото тело инопланетянина можно разглядеть вполне отчетливо.

Кроме того, внимательный радиолюбитель заметил рядом с пришельцем два кислородных баллона и нечто, очень напоминающее оружие.

Дегтерев отмечает, что не утверждает в единственно верном предположении, что странный объект является именно пришельцем. Но отмечает, что летательный аппарат, например, он видит вполне отчетливо. И предлагает пользователям Сети изучить загадочный снимок. Кто знает, может быть колонизация Марса — не очень хорошая идея?