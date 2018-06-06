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Мужчина продает на аукционе «жизнь в Красноярске»
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Мужчина продает на аукционе «жизнь в Красноярске» 

Рамблер 1 час назад
Фото: wikipedia.org
В лот входят двухкомнатная квартира с мебелью и техникой, гараж, автомобили Volkswagen и Hyundai, дача, а также действующее кафе.
Предприниматель Юрий Семченок продает свою "жизнь в городе Красноярске" на одном из интернет-аукционов. Необычный лот он оценил в 6,8 миллионов долларов.
"Это не шутка, я так и написал. Продаю все. На отдельные позиции в лоте уже появились покупатели", — говорит Семченок. Он добавил, что будущему владельцу дачи в придачу достанется баня и все посадки в огороде.
По словам предпринимателя, он с семьей переезжает в европейскую часть России, поэтому решил избавиться от ненужного имущества.
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