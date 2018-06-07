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Марсу угрожает страшная катастрофа
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Марсу угрожает страшная катастрофа 

Рамблер 7 часов назад
Космические силы, сформировавшие Вселенную, подарили нам жизнь. Однако они же могут её и забрать в отдалённом будущем. Проблемы угрожают не только нашей планете, но и соседям. И один из первых может испытать неотвратимое влияние космоса Марс.
В небе Марса видны два спутника: Фобос и Деймос. Во всей Солнечной системе нет настолько близко расположенного к планете спутника, как Марс. И проблема состоит в том, что Фобос неуклонно приближается к поверхности Марса. Если смотреть на Фобос с Марса, то он будет казаться меньше, чем Луна, которую мы видим с Земли. Но если взглянуть с Фобоса на Марс, то планета перекроет четверть горизонта. Сейчас между Марсом и Фобосом всего 6 000 км, и ежегодно расстояние сокращается на 1,8 см. В какой-то момент спутник приблизится к Марсу так сильно, что начнёт разрушаться и превратится в груду камней. До 80 процентов осколков спутника окажутся на Марсе, оставшиеся 20 сформируют кольцо, подобное кольцам Сатурна. Но, похоже, Марс уже переживал нечто подобное.
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