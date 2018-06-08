Случай перемещения во времени зафиксирован в США

9 мая этого года на один из полицейских постов США поступил странный звонок. Женщина по имени Кэти сообщила, что услышала на первом этаже собственного дома шум, хотя живет в доме одна.

Спускаться вниз Кэти сначала не стала, побоявшись столкнуться с предполагаемым грабителем, но потом все же решила посмотреть, может быть, шум устроил ее кот.

Все это время Кэти поддерживала связь с полицией, держа телефон в руке. Через несколько мгновений оператор услышала ее крик. Успокоив испуганную женщину, оператор сумела выяснить, что послужило причиной крика. И вот тут начинаются чудеса.

Спустившись вниз, Кэти зашла в ванную комнату и обнаружила там разбитое зеркало и своего мужа, который умер в 2011 году! Спутать супруга женщина ни с кем не могла, по словам Кэти, это был определенно ее Джон, даже татуировка и родимое пятно совпадали.

Единственное, отмечает женщина, он выглядел гораздо моложе внешне, а из ушей у него сочилась кровь.

Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь и увезли странного гостя. Позже, по слухам, дело о «путешественнике во времени» было перенаправлено в ФБР

Пока о странном явлении в доме одинокой женщины больше ничего не известно.