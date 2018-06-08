Ещё
Случай перемещения во времени зафиксирован в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Случай перемещения во времени зафиксирован в США 

Рамблер 2 часа назад
9 мая этого года на один из полицейских постов США поступил странный звонок. Женщина по имени Кэти сообщила, что услышала на первом этаже собственного дома шум, хотя живет в доме одна.
Спускаться вниз Кэти сначала не стала, побоявшись столкнуться с предполагаемым грабителем, но потом все же решила посмотреть, может быть, шум устроил ее кот.
Все это время Кэти поддерживала связь с полицией, держа телефон в руке. Через несколько мгновений оператор услышала ее крик. Успокоив испуганную женщину, оператор сумела выяснить, что послужило причиной крика. И вот тут начинаются чудеса.
Спустившись вниз, Кэти зашла в ванную комнату и обнаружила там разбитое зеркало и своего мужа, который умер в 2011 году! Спутать супруга женщина ни с кем не могла, по словам Кэти, это был определенно ее Джон, даже татуировка и родимое пятно совпадали.
Единственное, отмечает женщина, он выглядел гораздо моложе внешне, а из ушей у него сочилась кровь.
Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь и увезли странного гостя. Позже, по слухам, дело о «путешественнике во времени» было перенаправлено в ФБР.
Пока о странном явлении в доме одинокой женщины больше ничего не известно.
Комментарии81
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР29
Почему с Эвереста не убирают тела погибших76
«Размер имеет значение»: откровения стюардесс25
Тест: кто вы из героев романа «Мастер и Маргарита»31
Темные секреты женских тюрем
Видео
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
08:05
Темные секреты женских тюрем
Безумный мир
07:19
Случай перемещения во времени зафиксирован в США
Безумный мир
13:08
Мегапроекты СССР, которые забросили после развала
Места
14:57
Где разгадка последней тайны Германии
Истории
10:58
Ужасающие порядки в сектах
Безумный мир
04:00
Чем можно отравить человека
Безумный мир
01:21
Почему с Эвереста не убирают тела погибших
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение