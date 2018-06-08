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Мужчина полез на дерево за попугаем и застрял
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Мужчина полез на дерево за попугаем и застрял 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В английском городе Эрли, графство Беркшир, пожарной команде пришлось снимать с дерева мужчину, который залез туда за попугаем и не сумел спуститься. Об этом сообщает UPI.
Крупный зеленый попугай ухитрился выбраться из клетки, улетел на улицу и сел на дерево. Хозяин погнался за ним и вскарабкался на ветку. Оказавшись сверху, он понял, что спуститься тем же способом уже сможет.
На помощь ему приехали пожарные. Чтобы снять мужчину с дерева при помощи лестницы, понадобилось 35 минут. Пока он спускался, птица снова сбежала. Куда она полетела, неизвестно, однако в местной группе Facebook о пропавших питомцах вскоре появился снимок раненого зеленого попугая, который сделала живущая неподалеку женщина.
В апреле сообщалось, что в британском графстве Чешир беглый кот, три дня просидевший на одном дереве, сразу после спасения застрял на другом. Оба раза ему помогала спуститься сотрудница Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.
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