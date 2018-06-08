Мужчина полез на дерево за попугаем и застрял

В английском городе Эрли , графство Беркшир, пожарной команде пришлось снимать с дерева мужчину, который залез туда за попугаем и не сумел спуститься. Об этом сообщает UPI.

Крупный зеленый попугай ухитрился выбраться из клетки, улетел на улицу и сел на дерево. Хозяин погнался за ним и вскарабкался на ветку. Оказавшись сверху, он понял, что спуститься тем же способом уже сможет.

На помощь ему приехали пожарные. Чтобы снять мужчину с дерева при помощи лестницы, понадобилось 35 минут. Пока он спускался, птица снова сбежала. Куда она полетела, неизвестно, однако в местной группе Facebook о пропавших питомцах вскоре появился снимок раненого зеленого попугая, который сделала живущая неподалеку женщина.

В апреле сообщалось, что в британском графстве Чешир беглый кот, три дня просидевший на одном дереве, сразу после спасения застрял на другом. Оба раза ему помогала спуститься сотрудница Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.