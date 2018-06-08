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Чем можно отравить человека
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Чем можно отравить человека 

Рамблер 20 минут назад
7 сентября 1978 года болгарский диссидент Георгий Марков прогуливался по Лондону и получил укол зонтиком в правую ногу. К вечеру у Маркова ухудшилось самочувствие, а через четыре дня он умер. Экспертиза показал, что мужчину отравили рицином, чрезвычайно токсичным веществом и смертельно опасным ядом. Но рицин — не единственная возможность убить человека. Вот несколько веществ, крошечной дозы которых достаточно для уничтожения живого организма.
1. Цианистый калий, издавна используемый для отравления. Быстродействующий яд постоянно фигурирует в шпионских историях. Он вызывает моментальную гипоксию и поражает центральную нервную систему.
2. Мышьяк — тоже хорошо известный яд. Раньше в малых дозах его применяли в бытовых целях. Сегодня мышьяк используют в китайской медицине для лечения сифилиса и лейкемии, но даже небольшая доза мышьяка ведёт к летальному исходу.
3. Ртуть по степени токсичности превосходит прочие вещества. Если в комнате разлить ртуть из нескольких градусников, то человек получит смертельную дозу. Причём опасность в большей степени представляет не сама ртуть, а её ядовитые пары.
4. Ботокс в последнее время активно используют в косметологии. Но в ботоксе содержится ботулотоксин. Одна лишь крупинка препарата убивает взрослого мужчину, а для уничтожения всех людей на планете понадобится всего четыре килограмма вещества.
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