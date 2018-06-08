Чем можно отравить человека

7 сентября 1978 года болгарский диссидент Георгий Марков прогуливался по Лондону и получил укол зонтиком в правую ногу. К вечеру у Маркова ухудшилось самочувствие, а через четыре дня он умер. Экспертиза показал, что мужчину отравили рицином, чрезвычайно токсичным веществом и смертельно опасным ядом. Но рицин — не единственная возможность убить человека. Вот несколько веществ, крошечной дозы которых достаточно для уничтожения живого организма.

1. Цианистый калий, издавна используемый для отравления. Быстродействующий яд постоянно фигурирует в шпионских историях. Он вызывает моментальную гипоксию и поражает центральную нервную систему.

2. Мышьяк — тоже хорошо известный яд. Раньше в малых дозах его применяли в бытовых целях. Сегодня мышьяк используют в китайской медицине для лечения сифилиса и лейкемии, но даже небольшая доза мышьяка ведёт к летальному исходу.

3. Ртуть по степени токсичности превосходит прочие вещества. Если в комнате разлить ртуть из нескольких градусников, то человек получит смертельную дозу. Причём опасность в большей степени представляет не сама ртуть, а её ядовитые пары.

4. Ботокс в последнее время активно используют в косметологии. Но в ботоксе содержится ботулотоксин. Одна лишь крупинка препарата убивает взрослого мужчину, а для уничтожения всех людей на планете понадобится всего четыре килограмма вещества.