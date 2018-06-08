Ужасающие порядки в сектах

Секты распространены по всему миру, хотя многие из них запрещены на государственных уровнях. В некоторых сектах существуют ужасающие порядки, которые пугают обычных людей, но считаются приемлемыми среди сектантов.

1. В 1197 году американец Маршалл Херфф Эпплуайт, основатель секты «Врата рая», уговорил 39 своих последователей совершить самоубийство при причине грядущего конца света. Апокалипсис, по словам Эпплуайта, должен был произойти после столкновения Земли с кометой.

2. Церковь адвентистов седьмого дня образовалась ещё в 19 веке. Со временем у неё появились ответвление, в том числе группа «Ветвь Давида». Возглавил её Дэвид Кореш, объявивший себя мессией. Кореш запугивал адептов Армагеддоном, заявил, что спасти всех сможет только он и на этом основании установил в секте диктатуру. У него было 19 наложниц-последовательниц, мужчины обязаны были строить комплекс. В 1993 году полиция начала проверку, но сектанты забаррикадировались в построенном храме-крепости на 51 день. После атаки полицейских Кореш приказал поджечь помещения. Пожар вызвал взрыв боеприпасов, в результате в огне погибли все, кто находился в крепости.

3. 1978 году в Гаяне (Африка) почти 1 000 американцев одновременно покончили с собой, выпив напиток с цианистым калием. Это были члены секты «Храм народов». Причины массового суицида до сих пор не выяснили.