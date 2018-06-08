Темные секреты женских тюрем

К счастью, большинство людей знают о жизни в тюрьмах только понаслышке. Но побывавшие там могут рассказать страшные вещи, причём речь идёт не только о тюрьмах для мужчин, но и колониях для женщин.

1. После тюрьмы очень непросто адаптироваться в обычной жизни. Люди, узнав о тюремном прошлом, отстраняются об экс-заключённого. Часто именно из-за невозможности найти себя в обществе люди совершают преступления повторно и возвращаются в тюрьму.

2. В 30 штатах США разрешено пристёгивать женщину наручниками к кровати даже в момент родов, если роды происходят в заключении.

3. Женских тюрем в разы меньше, чем мужских. Многие родственники отказываются навещать заключённую по причине дороговизны проезда в отдалённые районы, поэтому в колониях для женщин посетителей всегда меньше, чем в мужских.

4. Все заключённые работают. Множество товаров, продающихся в обычных магазинах, изготовлены руками узниц.

5. В Соединённых Штатах часть тюрем финансируется государством, другая часть — частными инвесторами. Бытовые условия в тюрьмах различаются в зависимости от вида финансирования.

6. За последние несколько десятков лет число заключённых-женщин выросло в разы. Кто-то уверен, что это происходит из-за того, что женщины стали совершать больше преступлений, другие считают, что это следствие ужесточения наказаний, особенно для цветных женщин.