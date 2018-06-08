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Где находятся «горячие точки» для НЛО
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Где находятся «горячие точки» для НЛО 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Прибытие"
Уфологи составили карту "горячих точек" для пришельцев.
В Британии, в графстве Глостершир, местные жители регулярно докладывают о прибытии неизвестных внеземных объектов: за несколько лет здесь было зафиксировано 16 заявленных случаев обнаружения НЛО. Именно поэтому графством заинтересовались уфологи, они составили карту "горячих точек" для НЛО, которыми оказались города Тьюксбери, Челтнем и Глостер.
Скептики не верят этой информации. Они считают, что жители Глостершира драматизируют, а уфологам нужно относиться строже к подобным заявлениям простых граждан.
Во-первых, чаще всего НЛО описывают как "огромное летящее нечто, которое ослепляет и не дает возможности его разглядеть как следует". А во-вторых, почему бы не заснять явление на камеру? Ведь сейчас почти у каждого есть встроенная камера в телефоне!
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