Где находятся «горячие точки» для НЛО

Уфологи составили карту "горячих точек" для пришельцев.

В Британии, в графстве Глостершир, местные жители регулярно докладывают о прибытии неизвестных внеземных объектов: за несколько лет здесь было зафиксировано 16 заявленных случаев обнаружения НЛО. Именно поэтому графством заинтересовались уфологи, они составили карту "горячих точек" для НЛО, которыми оказались города Тьюксбери, Челтнем и Глостер.

Скептики не верят этой информации. Они считают, что жители Глостершира драматизируют, а уфологам нужно относиться строже к подобным заявлениям простых граждан.

Во-первых, чаще всего НЛО описывают как "огромное летящее нечто, которое ослепляет и не дает возможности его разглядеть как следует". А во-вторых, почему бы не заснять явление на камеру? Ведь сейчас почти у каждого есть встроенная камера в телефоне!