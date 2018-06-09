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Мужчина продал снимок в фотобанк и прослыл зоофилом
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Мужчина продал снимок в фотобанк и прослыл зоофилом 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @Kobaiko
Житель Израиля по имени Яир Кивайко продал снимок со своей собакой в фотобанк и впоследствии пожалел об этом, пишет The Sun.
В интервью изданию 36-летний мужчина рассказал, что около пяти лет назад сфотографировался с псом его родителей на заднем дворе их дома. Он лег на траву, а собака начала облизывать его голову. Кивайко понравилась забавная фотография, и он решил продать ее в банк стоковых изображений, чтобы заработать немного денег.
Спустя какое-то время мужчина обнаружил свое лицо в качестве иллюстрации к материалу о зоофилах. «Я был унижен, когда увидел это изображение в статье о зоофилии», — заявил Кивайко. Автор снимка добавил, что ему пришлось долго объяснять друзьям и родственникам, что произошло.
Тем не менее, Кивайко не жалеет, что продал фотографии в банк, так как никакого серьезного вреда эта история ему не причинила. Сегодня он воспринимает ее как забавный поворот событий.
Похожая история произошла и с другим пользователем сети по имени Марли Беннетт (Marley Bennett). Его фотографию использовали, чтобы пугать курильщиков риском импотенции.
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