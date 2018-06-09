Дикий бегемот напал на пролетающий вертолет

Африка настолько беспощадна, что тут даже бегемоты нападают на вертолеты. Никакого преувеличения: на днях агрессивный гиппопотам выпрыгнул из воды на пролетающий низко вертолет — пилот успел среагировать чудом.

Этот агрессивный самец бегемота уже достал местных егерей и они решили отселить животное от сородичей в дальний водоем. Именитый зверолов Джералд Минаар взял вертолет и отправился на поиски гиппопотама, еще даже не подозревая, кто в этой ситуации станет добычей.

Вертолет завис над озером. Ни охотник, ни пилот не понимали, что бегемот затаился прямо под ними. В какой-то момент животное внезапно выскочило из-под воды и попыталось схватить вертолет.

Пилот резко увел машину вверх, а затем погнал рассерженного бегемота к берегу. Там его и усыпили — теперь чрезмерно агрессивный зверь отправится в полностью изолированный водоем.