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Дикий бегемот напал на пролетающий вертолет
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Дикий бегемот напал на пролетающий вертолет 

Don't Panic 12 часов назад
Фото: Don't Panic
Африка настолько беспощадна, что тут даже бегемоты нападают на вертолеты. Никакого преувеличения: на днях агрессивный гиппопотам выпрыгнул из воды на пролетающий низко вертолет — пилот успел среагировать чудом.
Этот агрессивный самец бегемота уже достал местных егерей и они решили отселить животное от сородичей в дальний водоем. Именитый зверолов Джералд Минаар взял вертолет и отправился на поиски гиппопотама, еще даже не подозревая, кто в этой ситуации станет добычей.
Вертолет завис над озером. Ни охотник, ни пилот не понимали, что бегемот затаился прямо под ними. В какой-то момент животное внезапно выскочило из-под воды и попыталось схватить вертолет.
Пилот резко увел машину вверх, а затем погнал рассерженного бегемота к берегу. Там его и усыпили — теперь чрезмерно агрессивный зверь отправится в полностью изолированный водоем.
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